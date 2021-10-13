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Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

DHA

Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor


SİVAS,(DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almazken, sakatlığı geçen Leke James ise takımla birlikte çalıştı.
Demir Grup Sivasspo ile Fraport TAV Antalyaspor 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-10-13 14:16:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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