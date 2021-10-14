Vali Ayhan’dan öğrencilere kitap hediyesi Sivas Valisi Salih Ayhan, Çetinkaya Merkez İlkokulu ve Şehit Enes Koçak Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile birlikte Çetinkaya Merkez İlkokulu ve Şehit Enes Koçak Ortaokulunu ziyaret etti.

Sınıfları gezen ve çocuklara kitap hediye eden Vali Ayhan, okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" içerisine Sivas'tan birçok okulun dahil edildiğini, Çetinkaya Merkez İlkokulunun da bu kapsamda yer aldığını belirtti. Aslan, proje kapsamında okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi, kütüphane düzenlemesi ve eğitim alanında önemli çalışmalar yapılacağını belirtti.

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