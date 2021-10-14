Sivas’ta yüzlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

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Sivas’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yüzlerce gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde gümrük kaçağı ürünlere karşı çalışma yaptı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 84 cep telefonu,380 şarj cihazı, 74 şarj kablosu, 310 telefon kılıfı, 130 otomobil şarj başlığı, 60 telefon kulaklığı, 2 airpods kulaklığı, 94 şarj adaptörü, 54 ekranı, 57 arka kapağı, ve 45 batarya ele geçirildi.

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