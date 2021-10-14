Gurbetçiler memleket özlemlerini böyle gideriyor Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, yurt dışında yaşayan ve memleket özlemi çeken vatandaşlar için ilçe meydanına kamera yerleştirdi

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, yurt dışında yaşayan ve memleket özlemi çeken vatandaşlar için ilçe meydanına kamera yerleştirdi.

Sivas’ın Kangal ilçesinde farklı bir projeye imza atıldı. Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, gurbetçilerin isteklerini geri çevirmedi. Memleketlerine özlem duyan gurbetçi vatandaşlar Başkan Apaydın’dan ilçe merkezini görmek istediklerini dile getirdi. İsteğe kayıtsız kalmayan Başkan Ahmet Kürşad Apaydın Belediye binasının en üst kısmına bir kamera sistemi yerleştirdi. İnternet üzerinden erişime açılan sistem ile gurbetçiler 24 saat ilçe meydanını izleyebiliyor.

“Bir nevi hasretlerini giderecekler’’

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dışarıda yaşayan Kangallı vatandaşlarımızın isteğiydi. Uzun yıllardır gurbette olup ilçemize gelemeyen vatandaşlarımızın ‘hiç olmazsa çarsı merkezine görsek bize nasıl yardımcı olabilirsiniz’ diye ifadeler olmuştu. Bizde bu çözümü bulduk. Belediyemizin binasına döner kamera yerleştirdik. Dünyanın her tarafında bulunan Kangallı hemşerilerimiz ilçemizin meydanını 7/24 canlı olarak izleyebilecek. Bir nevi hasretlerini giderecekler’’ dedi.

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