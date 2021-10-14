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Romanyalı öğrenciler Sivas’ta İHA eğitimi alıyor Romanya'dan gelen öğrencilere Uluslararası Nuri Demirağ İHA Üretimi ve Pilotaj Eğitimi Projesi kapsamında Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İHA eğitimi veriliyor.

İHA

Romanyalı öğrenciler Sivas’ta İHA eğitimi alıyor Romanya'dan gelen öğrencilere Uluslararası Nuri Demirağ İHA Üretimi ve Pilotaj Eğitimi Projesi kapsamında Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İHA eğitimi veriliyor.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Uluslararası Nuri Demirağ İHA Üretimi ve Pilotaj Eğitimi Projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrencilere eğitim verilmeye devam ediliyor.
2020 yılında TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Liseler Arası İHA Yarışmasında elde edilen Türkiye 1'inciliği, bu yıl ise 3'üncülük derecesi ile dikkatleri üzerine çeken okul, uluslararası eğitim projesi ile de adından söz ettiriyor.
Bu kapsamda ilk eğitimler geçen hafta Azerbaycan'dan gelen öğrencilere yönelik gerçekleştirilirken bu hafta ise Romanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlere İHA eğitimi verilmeye başlandı.
Romanya'dan eğitim için Sivas'a gelen öğrenci ve öğretmenler, TEKNOFEST'te derece elde eden Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret etti. Öğrencilere, Okul Müdürü Halil Duman, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sedat Sönmez ve İngilizce Öğretmeni Emre Yüksel de eşlik etti.
Okul bünyesinde yabancı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hakkında Aslan'a bilgi veren Duman, Azerbaycan'ın ardından Romanya ile devam eden eğitimlerin farklı ülkelerden gelen öğrencilerle devam edeceğini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise TEKNOFEST'te derece elde ederek Sivas'ı gururlandıran Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bir kez daha tebrik etti.
Okulun, sadece bu tür önemli organizasyonlarda elde ettiği başarılarla değil, uluslararası alanda da adından söz ettirdiğine dikkat çeken Aslan, yabancı ülke öğrencilerinin Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde eğitim almasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Romanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Aslan, "Sizleri Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Selçuklunun başkenti, kadim şehir Sivas'ta ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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