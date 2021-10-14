Sivas’ta konut satışında düşüş 2020 Eylül ayında 885 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında 824 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Eylül ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2020 Eylül ayında 885 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında 824 konut satıldı. Kentte Eylül ayında satılan 824 konutun 132’sini ipotekli satışlar, 692’sini da diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Eylül ayında satılan konutların 282’sini ilk satış, 542’sini ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020’nin OcakEylül ayları arasında 7 bin 846 konutun satıldığı Sivas’ta 2021’in aynı döneminde 5 bin 605 konut satılabildi.

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