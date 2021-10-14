Müftü Akkuş’tan gönüllü destekçilere teşekkür belgesi Sivas’ta İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yapılan etkinliklere gönüllü olarak destek veren öğrenciler İl Müftüsü Yusuf Akkuş’u ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkuş, öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.

Sivas’ta İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yapılan Kur'an kursları, gençlik çalışmaları ve hayır panayırı gibi birçok etkinlikte gönüllü görev alan kız öğrenciler, İl Müftüsü Yusuf Akkuş’u ziyaret etti.
Üniversite ve lise öğrencilerinin Mevlidi Nebi Haftasını tebrik ederek etkinliklere yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Müftü Akkuş "Bu yıl Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' teması çerçevesinde icra edilecek. Siz gençler de bu toplum için vefa örneği göstererek tüm gençliğe örnek oluyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, öğrenim boyunca derslerinizde başarı diliyorum" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akkuş, öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.
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