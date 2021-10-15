Sivasspor ile Antalyaspor 25. randevuda

Süper Lig’in 9. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Antalyaspor, 25. kez rakip olacak.

Sivasspor ve Antalyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 mücadelede Sivasspor’un 9, Antalyaspor’un da 9 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 66 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde ise 31 gol gördü.

İki takım en son Süper Lig´de geçen sezonunun ikinci devresinde Antalya’da karşılaşmış, maç 42 Sivasspor’un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 24 maçta alınan skorlar şöyle:

20062007 Sezonu

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 2

Sivasspor: 0 Antalyaspor: 1



20082009 Sezonu

Antalyaspor: 2 Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 Antalyaspor: 0



20092010 Sezonu

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 0

Antalyaspor: 3 Sivasspor: 0



20102011 Sezonu

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 Antalyaspor: 1



20112012 Sezonu

Antalyaspor: 2 Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1



20122013 Sezonu

Antalyaspor: 4 Sivasspor: 2

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1



20132014 Sezonu

Sivasspor: 0 Antalyaspor: 3

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 2



20152016 Sezonu

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 Antalyaspor: 0



20172018 Sezonu

Sivasspor: 3 Antalyaspor: 1

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 4



20182019 Sezonu

Antalyaspor: 2 Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 Antalyaspor: 2



20192020 Sezonu

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1

Antalyaspor: 1 Sivasspor: 0



20202021 Sezonu

Sivasspor: 0 Antalyaspor: 0

Antalyaspor: 2 Sivasspor: 4

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.