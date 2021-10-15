Sivasspor ile Antalyaspor 25. randevuda

Süper Lig’in 9. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Antalyaspor, 25. kez rakip olacak.
Sivasspor ve Antalyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 mücadelede Sivasspor’un 9, Antalyaspor’un da 9 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 66 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde ise 31 gol gördü.
İki takım en son Süper Lig´de geçen sezonunun ikinci devresinde Antalya’da karşılaşmış, maç 42 Sivasspor’un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.
Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 24 maçta alınan skorlar şöyle:
20062007 Sezonu
Antalyaspor: 1 Sivasspor: 2
Sivasspor: 0 Antalyaspor: 1
20082009 Sezonu
Antalyaspor: 2 Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 Antalyaspor: 0
20092010 Sezonu
Sivasspor: 2 Antalyaspor: 0
Antalyaspor: 3 Sivasspor: 0
20102011 Sezonu
Antalyaspor: 1 Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 Antalyaspor: 1
20112012 Sezonu
Antalyaspor: 2 Sivasspor: 2
Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1
20122013 Sezonu
Antalyaspor: 4 Sivasspor: 2
Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1
20132014 Sezonu
Sivasspor: 0 Antalyaspor: 3
Antalyaspor: 1 Sivasspor: 2
20152016 Sezonu
Antalyaspor: 1 Sivasspor: 1
Sivasspor: 0 Antalyaspor: 0
20172018 Sezonu
Sivasspor: 3 Antalyaspor: 1
Antalyaspor: 1 Sivasspor: 4
20182019 Sezonu
Antalyaspor: 2 Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 Antalyaspor: 2
20192020 Sezonu
Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1
Antalyaspor: 1 Sivasspor: 0
20202021 Sezonu
Sivasspor: 0 Antalyaspor: 0
Antalyaspor: 2 Sivasspor: 4
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