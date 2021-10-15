Sivasspor evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek DG Sivasspor, iç sahadaki 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de iç sahada son 3 maçtır kaybetmiyor. Kırmızıbeyazlılar söz konusu süreçte 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Yiğidolar evindeki en son yenilgisini ise Konyaspor’a karşı 10’lık skor ile almıştı.

Süper Lig’de evinde son 3 maçta 5 puan elde eden Sivasspor, Antalyaspor karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızıbeyazlılar, Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde ligdeki galibiyet serisini de 3’e çıkartacak.

DG Sivasspor Antalyaspor mücadelesi yarın saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

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