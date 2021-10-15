Rıza Çalımbay’ın Antalyaspor’a karşı şansı tutuyor!

Antalyaspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızıbeyazlı ekibe karşı kariyerinde 8 farklı takımla çıktığı 26 maçta 12 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig’in 9. haftasında yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı yüzü gülüyor. Çalımbay, kariyerinde 8 farklı takımın başında Antalyaspor’a karşı mücadele etti.

Deneyimli çalıştırıcı Göztepe, Denizlispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Antalyaspor’a karşı çıktığı 26 resmi maçın 12’sini kazanabildi. Bu maçlarda kırmızıbeyazlılar, Çalımbay’ın takımlarına karşı 5 galibiyet elde ederken, 9 maç ise beraberlikle sona erdi.



Çalımbay’ın 27. sınavı

Deneyimli teknik direktör, yarın kariyerinde Antalyaspor’a karşı 27. randevusuna çıkacak. 9 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor, 8 puanla 14. sırada olan Antalyaspor’u mağlup edip, 3 puan kazanmak istiyor.

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