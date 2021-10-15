Sivas'ta 8'inci kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, apartman inşaatının 8'inci katından dengesini kaybederek düşen duvar ustası Ali Gökçe (32), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 53'üncü Sokak'ta 9 katlı apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 8'inci katındaki pencere önünde çalışan duvar ustası Ali Gökçe, dengesini kaybederek, hafriyat bulunan alana düştü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Gökçe'yi ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İnşaatın dış yüzeyinde koruma amaçlı file olduğu ancak kısa süre önce çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-10-15 15:34:15



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