Traktörden atladı, kaburgaları kırıldı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta kontrolden çıkan traktörden atlayan gencin kaburgaları kırıldı, yaralı genç ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas’ın Kangal ilçesi Alacahan köyünde gerçekleşti. R.S. (17) traktör ile tarlayı sürürken traktörün kontrolünü kaybetti. Durduramadığı traktör uçuruma doğru giderken üzerinden atlayarak kurtulmak istedi. Bu sırada omuzu ve kaburgaları kırıldı. R.S olay yerine çağrılan ambulans helikopterle alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi. R.S’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.