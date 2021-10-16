Üniversiteli Dürdane, yerde bulup tedavi ettirdiği üveyik yavrusunu sahiplendi



Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta, üniversite öğrencisi Dürdane Seren (24), yerde bulup tedavi ettirdiği yavru üveyiği sahiplendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım öğrencisi Dürdane Seren, ders çıkışı ağacın altında yavru bir kuş gördü. Seren, yanına aldığı kuşu Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk muayenesi yapılan hayvanın güvercin familyasından üveyik kuşu olduğu ve bitkin düştüğü belirlendi. Tedavisi yapılan kuş Seren'e teslim edildi.

Henüz yavru olduğu için uçamayan kuşu sahiplenen Dürdane Seren "Bu yavruyu ders çıkışında bir ağacın altında buldum. Hemen yanıma alıp Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdim. Burada ilk muayenesi yapıldı. Durumunun gayet iyi olduğunu öğrendim. Şu an yavru olduğu için uçamıyor. Bir süre ona ben bakacağım. Ardından da barınağa teslim etmeyi düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-10-16 14:47:28



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