Sivasspor ligdeki dördüncü beraberliğini aldı

Antalyaspor ile Süper Lig’de 9. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki dördüncü beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 9. maçına çıktı. Sahadan 22 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar, ligde bu sezon dördüncü beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 10, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 21 yenilmişti. Kırmızıbeyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 22 berabere, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kalmıştı. 5. haftada Gaziantep ile 11 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor’u 10 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük’ü 40 yenerken, 8. haftada da Beşiktaş’a 21 mağlup olmuştu.

Sivasspor, ligin 9. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

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