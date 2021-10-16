As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan’a ateş püskürdü! Antalyaspor As Başkanı Berkay Bahar: “Mete Kalkavan'ın marifetleri belli” “Maçlarımıza tecrübesiz hakemler veriliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan’a ateş püskürdü! Antalyaspor As Başkanı Berkay Bahar: “Mete Kalkavan'ın marifetleri belli” “Maçlarımıza tecrübesiz hakemler veriliyor”

İHA

As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan’a ateş püskürdü! Antalyaspor As Başkanı Berkay Bahar: “Mete Kalkavan'ın marifetleri belli” “Maçlarımıza tecrübesiz hakemler veriliyor”

DG Sivasspor deplasmanından 22 beraberlikle ayrılan Antalyaspor’da As Başkan Berkay Bahar maçın ardından hakem Mete Kalkavan’a sitem etti. Bahar, “Antalyaspor'un her dönemde defalarca sorun yaşadığı Mete Kalkavan bizim maçımıza veriliyor. Bütün direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Zannetmesinler ki Antalyaspor buna müsaade eder” dedi.
Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Antalyaspor’da kulübün as başkanı Berkay Bahar, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bahar, maçın hakemi Mete Kalkavan’ın verdiği kararlara tepki göstererek, “İki maçın ardından açıklama yapmaktan hicap duyuyorum. Bu MYK yapısının değişmesi gerekiyor. Mete Kalkavan'la ilgili geçen hafta bir açıklama yaptık. Yaptığımız açıklama da tecrübesiz hakemler ve tecrübesiz VAR hakemleri aynı anda veriliyor. Bununla ilgili federasyona ve MYK'ya bir çağrıda bulunmuştuk. Bu hafta Antalyaspor'un her dönemde defalarca sorun yaşadığı Mete Kalkavan bizim maçımıza veriliyor. Sivasspor'u da buradan kutluyorum. Onlarda muhtemelen memnun değiller” dedi.

“MHK yapısının değişmesi lazım”
Hakem Mete Kalkavan işe çok sorunlar yaşadıklarını hatırlatan Bahar, “Mete Kalkavan'la ilgili şunları söylemek istiyorum. 5 Ekim 2018 tarihinde AntalyasporGalatasaray maçında VAR hakemiydi ve müdahale etmesi gereken pozisyonlara müdahale etmedi. Hatta Sayın Fatih Terim maçtan sonra 'vardı yoktu geçelim bunları' diye açıklama yapmıştı. 2018 yılında MalatyasporAntalyaspor maçında Antalyaspor maçı 20 kazanıyor ve maç boyunca Antalyaspor'a 5 sarı 1 kırmızı kart veriliyor ve Malatyaspor'un yaptığı tüm sertliklere göz yumuyor. 18 Şubat 2019'da AntalyasporBaşakşehir maçında oyuncumuzun boğazına dirsek atmasına kart bile çıkarmıyor, Robinho'nun Nazım'ın bileğine basmasına faul bile vermiyor. 5 Mayıs 2019 Göztepe maçında maç 41 Göztepe lehine bitti ama maç 11'deyken aleyhimize verilen penaltı kararıyla 21 oldu, 3 dakika sonra oyuncumuza 2 sarı kart gösterildi. Bunlar Mete Kalkavan'ın marifetleridir. 2 Kasım 2020'de Fenerbahçe maçında 45'inci dakikada oyuncumuzun hareketine sarı kart çıkardı. Mete Kalkavan'la ilgili hikayemiz çok. Bugün ki olaydan sonra önce tacı Antalyaspor'a veriyor, bizim oyuncumuz topu eline alıyor. Tacı atacakken bütün oyuncularımız ön tarafa çıkarken tacı Sivasspor'u oyuncu kullanıyor ve ondan sonra da gol oluyor. Bu MHK yapısının değişmesi lazım. Çok uğraşıyoruz, futbolda fark yaratmaya çalışıyoruz. Futbolumuza değer katmaya çalışıyoruz. Ama bu yapılanlar lütfen rica ediyoruz. Artık bir önlem alınsın. Yani her maçtan sonra adalet diye bağırmamız mı gerekiyor. Lütfen rica ediyoruz hassas davranılsın. Mete Kalkavan'la ilgili Antalyaspor'un hassasiyeti olduğunu MHK biliyorken, çıkartıp bize Mete Kalkavan'ı veriyor. Ben kendilerini kutluyorum, takımımı kutluyorum” diye konuştu.

“Direncimizi kırmaya çalışıyorlar”
Bir basın mensubunun “Sadece Mete Kalkavan’dan mı şikayetçisiniz?” şeklindeki sorusu üzerine As Başkan Bahar, “Hayır geçen haftaki maçtan sonra bir açıklama yaptık. Tecrübesiz hakemlerin maçlarımıza verildiğini söyledik. VAR hakemlerinin tecrübelilerden seçilmesini istedik. Bunu söyledik. Sadece bunu söyledik. Sanki bize bu hafta ders verirlermiş gibi 'alın size en çok problem yaşadığınız tecrübeli hakem Mete Kalkavan. Sivasspor’da memnun değil. Onlardın da hocası kırmızı kartla atıldı. Demek ki bir yanlış var. Bu düzenin kontrol edilmesi lazım. Çok uğraşıyoruz, ekonomiyle ve sponsorlarla uğraşıyoruz. Futbolu iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz. Türk futboluna hizmet eden kararlar almaya çalışıyoruz. Ama bu yapılanlardan sonra bütün direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Zannetmesinler ki Antalyaspor buna müsaade eder. Sonuna kadar arkasındayız” yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demir Grup Sivasspor- Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor- Fraport TAV Antalyaspor maçının ...
Sivasspor ligdeki dördüncü beraberliğini aldı
YEREL HABERLER Sivasspor ligdeki dördüncü beraberliğini aldı
Süper Lig: DG Sivasspor: 2 FT Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 2 FT Antalyaspor: 2 (Maç ...
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Süper Lig: Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor ...
Süper Lig: Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ...
Müftü Akkuş öğrencilerle bir araya geldi Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş; Mevlidi Neb-i Haftası kapsamında Abdussamed Bal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen "Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansta öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Müftü Akkuş öğrencilerle bir araya geldi Sivas ...
Ayhan, ilçe milli eğitim müdürleriyle buluştu Sivas Valisi Salih Ayhan; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısında ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Ayhan, ilçe milli eğitim müdürleriyle buluştu Sivas ...
Atık borusuna sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Atık borusuna sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı
Üniversiteli Dürdane, yerde bulup tedavi ettirdiği üveyik yavrusunu sahiplendi
YEREL HABERLER Üniversiteli Dürdane, yerde bulup tedavi ettirdiği ...
Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR’ı Hüseyin Göçek
YEREL HABERLER Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR’ı Hüseyin Göçek
Traktörden atladı, kaburgaları kırıldı
YEREL HABERLER Traktörden atladı, kaburgaları kırıldı
Çekirdek hiç bu kadar güzel görünmemişti Kurumaya bırakılan çekirdekler gün batımı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Çekirdek hiç bu kadar güzel görünmemişti Kurumaya ...
Çocuğa telefon dayağı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Çocuğa telefon dayağı güvenlik kamerasında
Sivas’ta üretiliyor, 18 ülkede pizzaları lezzetlendiriyor Sivas'ta üretilen bu peynir İtalya’nın mozarella peynirlerine rakip oldu, 18 ülkede pizza yapımında kullanılıyor
YEREL HABERLER Sivas’ta üretiliyor, 18 ülkede pizzaları ...
Alev topuna dönen çekiciyi itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Alev topuna dönen çekiciyi itfaiye söndürdü
Sivas'ta, seyir halindeki TIR'ın motoru alev aldı
YEREL HABERLER Sivas'ta, seyir halindeki TIR'ın motoru alev aldı
Aracında epilepsi nöbeti geçirdi, polisin dikkatiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Aracında epilepsi nöbeti geçirdi, polisin dikkatiyle ...
Protokol üyeleri görme engelli oldu
YEREL HABERLER Protokol üyeleri görme engelli oldu
Sivas'ta 8'inci kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 8'inci kattan düşen duvar ustası ağır ...
Polisin dikkati vatandaşın hayatını kurtardı Sivas’ta araba içerisinde sara nöbeti geçiren vatandaş, polis memurunun dikkati sayesinde kurtarıldı
YEREL HABERLER Polisin dikkati vatandaşın hayatını kurtardı Sivas’ta ...
8. kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı
YEREL HABERLER 8. kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı
Rıza Çalımbay’ın Antalyaspor’a karşı şansı tutuyor!
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’ın Antalyaspor’a karşı şansı tutuyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.