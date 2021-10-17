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Yiğidolar, evindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

İHA

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 22 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

Yiğidolar, evindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 22 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.
Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Antalyaspor ile 22 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 4. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 10’a yükseltti. Ligde son olarak sahasında 16 Ağustos 2021’de Konyaspor’a 10 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, dün oynanan Antalya karşılaşmasıyla birlikte evindeki yenilmezlik serisini ise 4 maça çıkardı. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan elde etti.
Sivasspor ayrıca bu sezon 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

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