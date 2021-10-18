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Ortalama menopoz yaşı 47, erken olursa anneliğe engel Op. Dr. Özlem Bolayır, birçok kadının korktuğu erken menopozun annelik şansının kaybına neden olduğunu ifade edip, ortalama menopoz yaşını 47 olarak açıkladı

İHA

Ortalama menopoz yaşı 47, erken olursa anneliğe engel Op. Dr. Özlem Bolayır, birçok kadının korktuğu erken menopozun annelik şansının kaybına neden olduğunu ifade edip, ortalama menopoz yaşını 47 olarak açıkladı

Op. Dr. Özlem Bolayır, birçok kadının korktuğu erken menopozun annelik şansının kaybına neden olduğunu ifade edip, ortalama menopoz yaşını 47 olarak açıkladı.
Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır, kadınların adet kanamasının kesilmesi ve yumurtlamanın sona erdiği evre olarak tanımlanan menopoz hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Bolayır, menopoz döneminde neler yaşandığı ve nelerin menopoza sebep olabildiği hakkında da bilgiler verdi. Op. Dr. Özlem Bolayır, “Menopoz, yumurtalık fonksiyonlarının kaybına bağlı olarak oraya çıkan adet kanamalarının kalıcı olarak kesilmesidir. Menopoz diyebilmemiz için son adet üzerinden 1 yıllık sürenin geçmesi gereklidir. Menopoz oluşmadan önce 4 ila 8 yıl arası ortalama 5 yıl olarak kabul edilen ve bizim perimenopoz dediğimiz bir geçiş süreci yaşanır. Bu geçiş sürecinde kanama düzensizlikleri başta olmak üzere östrojen hormon düzeyi azalmasına bağlı menopoz bulguları izlenebilir" şeklinde konuştu.

Türkiye’de ortalama menopoz yaşı 47
Menopoz döneminde neler yaşandığına da değinen Dr. Bolayır, Türkiye’de ortalama menopoz yaşının 47 yaş olarak kabul edildiğini belirterek, “Sıcak basması, kemik erimesinde hızlanma, genital alandaki hormonal çekilme ile beraber vajinal kaşınma, yanma, cinsel birliktelikte ağrı görülebilir. Kollojen seviyesinin azalması ile beraber vajinal bölgeye olan idrar kesesi ve barsak sarkmalarında artış ortaya çıkabilir. Hormonal çekilmenin idrar kesesi ve idrar yollarına olumsuz etkisi ile idrar kaçırmaları oluşabilir. Sık idrar yolu enfeksiyonları görülebilir. Kalp damar sistemi hastalıklarında artış olabilir. Türkiye’de 47 yaş ortalama menopoz yaşı olarak kabul ediliyor. Yaşam döngümüzün fizyolojik durağı menopoz ile ilgili kadınların korkulu rüyası erken menopoz dur” dedi.

Kadınların yüzde 1’inde görülüyor
Op. Dr. Özlem Bolayır, erken menopozun kadınların yaklaşık yüzde 1’inde görüldüğünü dile getirerek, “Erken menopoz, 40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonlarının durmasıdır. Kadınların yaklaşık yüzde 1’inde görülür. Tanısı hormon tahlilleri ile konulabiliyor. Ancak unutulmaması gereken bir durum bu yaş dönemindeki hastalarda yanıltıcı hormon dalgalanmalarının olabileceğidir. Bu nedenle kesin tanı için 40 yaşından önce 46 ay adet kesilmesi olan bayanlara birer ay ara ile fsh dediğimiz hormon düzeyinin 40ıu/l ve üzerinde alınması ile konulur. Erken menopoz, bayanlara uzun vadede kemik erimesi ve kalp hastalıkları gibi yüksek riskleri taşımakta ve tabiî ki annelik şansının kaybına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kadınların korkulu rüyası
Erken menopoza nelerin sebep olabileceği hakkında bilgiler veren Bolayır, “Ailede erken menopoza girme öyküsü varsa risk yüksektir. Erken menopoz sık sebeplerinden biri kalıtımsal hastalıklardır. Bunlar doğuşsaldır ve engel olmak mümkün değildir. Ancak yaşam süresince edinilen bazı durumlara erken menopoz sebebi olabilmektedir. Bayanlarda geçirilen kabakulak enfeksiyonu, tüberküloz, otoimmün hastalıklar dediğimiz vücudun kendi hücrelerine karşı bir nevi savaş açtığı hastalıklar grubu da yumurtalıkları olumsuz etkileyebiliyor. Yumurtalık kisti ya da başka sebeplerle yapılan cerrahi müdahaleler, bazı kanserler nedeniyle verilmek zorunda kalınan radyasyon ve kemoterapi tedavileri de erken menopoz sebebi olabilir. Stresli ve hareketsiz yaşam tarzı, çok zayıf ya da kilolu olmak, sigara, bazı böcek ilaçları ve endüstriyel kimyasallara maruz kalma, ağır metallere maruz kalmada maalesef erken menopoz sebebidir" şeklinde konuştu.
Dr. Özlem Bolayır, erken teşhisin önemli olduğunu söyleyerek, "Maalesef erken menopoza sebep olan risk faktörlerinin önemli bir kısmını değiştiremiyoruz. Ancak erken teşhis önemli, bu sayede çocuk sahibi olmak isteyen bayanlar için yumurta dondurulması uygulaması yapılabilmekte ve verilecek hormon tedavileri ile uzun süreçte görülebilecek kalp hastalıkları ve kemik erimesi gibi ciddi sağlık sorunları ötelenebilmektedir. Uzun süreli emzirme ve doğum menopoza karşı koruyucudur" dedi.

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