Sanal koşu ile organ nakline dikkat çekilecek

Organ bekleyen hastalara dikkat çekmek için bu yıl 7.'si tertiplenen koşu sanal olarak gerçekleştirilecek. Koşuya katılacakların ölçümleri akıllı saatler ve mobil uygulamalar üzerinden takip edilecek.

Medicana Sivas Hastanesinden yapılan duyuruda, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu’nun desteğiyle 2124 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenleneceği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız Run For Life sanal koşusu, bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla 21 Ekim’de start alacak. Spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek organizasyonda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunulacak. Sanal koşuya katılacak olan gönüllüler, istedikleri yerden yarışa katılabilecekler. Sporseverler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00’dan 24 Ekim 2021 günü 23.59’a kadar istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Ölçümde, akıllı saatler veya mobil uygulamalar kullanılacak” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.