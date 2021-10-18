Sivas Belediyespor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı

TFF 2. Lig’in 8. haftasında sahasında Bodrumspor ile 00 berabere kalan Sivas Belediyespor, ligde 10 maçtır yenilmiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 8. hafta maçında Sivas Belediyespor, konuk ettiği Bodrumspor ile 00 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı. 2. Lig’de bu sezonki 3. beraberliğini Bodrum karşısında sahasında 00’lık sonuçla alan Sivas Belediyespor, puanını 18’e yükseltti.

Ligde son olarak geçtiğimiz sezon 28 Nisan 2021’de deplasmanda Pendikspor’a 42 yenilen yeşilbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Sivas temsilcisi, son oynanan Bodrum karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkarttı. Sivas Belediyespor, bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Yeşilbeyazlılar ayrıca bu sezon 14 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

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