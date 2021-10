Sivas, vaka sayısında 34’üncü sırada yer aldı Sivas, 2-8 Ekim’de Türkiye’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında 34’üncü sırada yer aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 28 Ekim’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka verilerine göre, Sivas’ta vaka sayılarının 25 Eylül1 Ekim tarihlerine göre düştüğü görüldü. Kentte 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Covid19 vakası 288,89 iken 28 Ekim’de 269,07’ye geriledi. Sivas bu verilerle 28 Ekim’de Türkiye’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısında 34’üncü sırada yer aldı.

28 Ekim’de vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu.

