Armut ağacında sonbahar sürprizi Sivas’ın Hafik ilçesinde tüm ağaçlar yaprak dökerken bir armut ağacı çiçek açtı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Hafik ilçesinde armut ağacı sonbahar mevsiminde çiçek açtı.

Türkiye'nin en soğuk illerinden Sivas’ta sonbahar mevsimine rağmen Kış kendini hissettirmeye başladı. Sivas'ta kış soğuklarının yaşanmasına rağmen Hafik ilçesine bağlı Alanyurt köyünde ilginç bir olay yaşandı. Köyde tüm ağaçlar yapraklarını dökerken bir armut ağacı ise çiçek açtı. Armut ağacının sonbahar mevsiminde çiçek açtığını görenler gözlerine inanamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.