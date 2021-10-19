En önemli belirtisi karın ağrısı Op. Dr. Mustafa Koç safra kesesi rahatsızlıklarının en büyük belirtisinin karın ağrısı olduğunu söyledi

Op. Dr. Mustafa Koç safra kesesi rahatsızlıklarının en büyük belirtisinin karın ağrısı olduğunu söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Koç, safra kesesi iltihabının genellikle safra kesesi kanalının tıkanması sonucu geliştiğini belirterek, "Kese içinde oluşan taş veya çamur safra kesesi kanalı ağzını tıkar ve safra kesesinin boşalmasına izin vermez. Safra kesesi şişer gerilir. Kese duvarında ödem, dolaşım bozukluğuna kangren ve delinmeye sebep olabilir. Safra kesesi iltihabının en önemli belirtisi karın ağrısıdır. Ağrı karın sağ üst kısmında daha belirgin olmak üzere sıklıkla yemeklerden sonra sırta ve omuza doğru vurması tipik özelliğidir. Ağrıya sıklıkla bulantı ve kusma eşlik eder. Çoğu zaman şişkinlik hazımsızlık, bazen de yanma, ekşime, gibi şikayetler görülebilir” dedi.



Kapalı ameliyat çözüm oluyor

Op. Dr. Mustafa Koç, safra kesesi ameliyat yöntemlerinden bahsederek, “Her ne kadar hastalarda safra kesesi içindeki taşlar nedeniyle ameliyat yapılıyormuş gibi bir algı olsa da ilk suçlu taş değildir safra kesesinin fonksiyonlarının bozulmuş olmasıdır, Safra kesesi tümüyle çıkartılır. Bu işlem vücut çalışmasında bir noksanlığa yol açmaz. Safra kesesi ameliyat açık veya kapalı olarak safra kesesinin vücuttan çıkarılmasıdır. Günümüzde kapalı ameliyat standart haline gelmiştir. Ameliyat süresi genellikle 1545 dakika arasında değişir. Ciddi derecede alevlenmiş (akut) iltihapla başvuran hastalarda veya uzun süredir iltihabı olan hastalarda ameliyat daha uzun sürebilir ve daha çok cerrahi tecrübe gerektirir. Ayrıca hastanın genel sağlık koşulları, safra kesesi ile komşu organların yapısal ilişkileri de ameliyatın gidişatına etkilidir. Kapalı ameliyat hasta açısından daha konforludur. Ameliyat sonrası ağrı kontrolü daha kolaydır, iyileşme daha hızlıdır. Yara yeri enfeksiyonu ihtimali daha düşüktür Hastanede kalış süresi daha kısadır. Tüm hastalara kapalı ameliyat planlanır. Kapalı ameliyatın mümkün olmadığı çok nadir durumlarda açık ameliyat yapılır” dedi.

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