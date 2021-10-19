Hem yufka açtı hem de KADES’i anlattı Sivas’ta kadın polis memuru KADES uygulamasını tanıtmak için bir araya geldiği kadınlarla birlikte hamur yoğurup yufka açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem yufka açtı hem de KADES’i anlattı Sivas’ta kadın polis memuru KADES uygulamasını tanıtmak için bir araya geldiği kadınlarla birlikte hamur yoğurup yufka açtı

İHA

Hem yufka açtı hem de KADES’i anlattı Sivas’ta kadın polis memuru KADES uygulamasını tanıtmak için bir araya geldiği kadınlarla birlikte hamur yoğurup yufka açtı

Sivas’ta kadın polis memuru KADES uygulamasını tanıtmak için bir araya geldiği kadınlarla birlikte hamur yoğurup yufka açtı, dikkat çeken kadın dayanışması yürek ısıtan görüntüler oluşturdu.
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı. Altınyayla Kadın Kooperatifinin üyelerini ziyaret eden emniyet personelleri yufka açan kadınlara KADES uygulamasının kullanılması ve uygulama şekliyle ilgili bilgiler vererek, broşür dağıttı. Kadın emniyet personelinin yufka açan kadınların yanına oturarak onlarla birlikte yufka açıp KADES uygulamasını anlatması ise dikkat çekti. Öte yandan çalışan kadınlar uygulamadan memnun olduklarını ve emniyet personellerinin yanlarına gelerek uygulamayı anlatmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam biçerdöverin başına geçti kenevir hasat etti Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 23 dekarlık alana ekimi yapılan kenevirin hasadını Kaymakam gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kaymakam biçerdöverin başına geçti kenevir hasat ...
Maske yüzdeki duyguları örttü Uzman Psikolog Hatice Ağkaş, yüzdeki mimikleri örten maskenin duygusal iletişimi engellediği gibi birçok kişinin aşıyı hastalıktan korunmak için değil normale dönmek için tercih ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Maske yüzdeki duyguları örttü Uzman Psikolog Hatice ...
Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne büründü Sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne bürünen Gökpınar Gölü ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Kıraç toprakların turkuaz gerdanlığı renk cümbüşüne ...
En önemli belirtisi karın ağrısı Op. Dr. Mustafa Koç safra kesesi rahatsızlıklarının en büyük belirtisinin karın ağrısı olduğunu söyledi
YEREL HABERLER En önemli belirtisi karın ağrısı Op. Dr. Mustafa Koç ...
Armut ağacında sonbahar sürprizi Sivas’ın Hafik ilçesinde tüm ağaçlar yaprak dökerken bir armut ağacı çiçek açtı
YEREL HABERLER Armut ağacında sonbahar sürprizi Sivas’ın Hafik ...
Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ...
Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı
Çadırda eğitim için ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Çadırda eğitim için ilk ders zili çaldı
Sivas, vaka sayısında 34’üncü sırada yer aldı Sivas, 2-8 Ekim’de Türkiye’de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında 34’üncü sırada yer aldı
YEREL HABERLER Sivas, vaka sayısında 34’üncü sırada yer aldı Sivas, ...
Başkan Bilgin: “700 milyon değerinde hizmetlerimize başladık’’
YEREL HABERLER Başkan Bilgin: “700 milyon değerinde hizmetlerimize ...
5 asırlık mezar, insan boyunu aşan taşları ile dikkat çekiyor Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve 500 yıllık olduğu düşünülen tarihi mezarlık, ilginç mezar taşlarıyla da dikkat çekiyor
YEREL HABERLER 5 asırlık mezar, insan boyunu aşan taşları ile dikkat ...
Sivas Belediyespor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor yenilmezlik serisini 10 maça ...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Yaşlılık bilimi Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde Yaşlılık ...
Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda çorap satıyor
YEREL HABERLER Halter rekortmeni bedensel engelli Mehmet, pazarda ...
Saklı güzellik, onlarca doğaseveri ağırladı
YEREL HABERLER Saklı güzellik, onlarca doğaseveri ağırladı
Sanal koşu ile organ nakline dikkat çekilecek
YEREL HABERLER Sanal koşu ile organ nakline dikkat çekilecek
Ortalama menopoz yaşı 47, erken olursa anneliğe engel Op. Dr. Özlem Bolayır, birçok kadının korktuğu erken menopozun annelik şansının kaybına neden olduğunu ifade edip, ortalama menopoz yaşını 47 olarak açıkladı
YEREL HABERLER Ortalama menopoz yaşı 47, erken olursa anneliğe engel Op. ...
Mor şifa topraktan çıkartıldı Sivas ve çevresinde ekimi yapılan, şifa kaynağı olarak bilinen Mor patates hasadına başlanıldı
YEREL HABERLER Mor şifa topraktan çıkartıldı Sivas ve çevresinde ...
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 0
85’lik çınar her gün cami bahçesini temizliyor Sivas’ta her gün cami bahçesini temizleyen 85 yaşındaki Turan Dalyan, cuma akşamları da bahçeyi yıkıyor
YEREL HABERLER 85’lik çınar her gün cami bahçesini ...
Anadolu aslanları kışa hazırlanıyor Post yapısını yenileyerek kış aylarına hazırlanan Anadolu aslanı Kangal köpekleri, eksi 50 dereceye kadar soğuğa dayanabiliyor
YEREL HABERLER Anadolu aslanları kışa hazırlanıyor Post yapısını ...
Milletvekili elma hasadına katıldı Gençlik dönemlerini anımsayan Sivaslı milletvekili, elma bahçesine girerek Meclisteki vekil arkadaşları için elma topladı
YEREL HABERLER Milletvekili elma hasadına katıldı Gençlik ...
Değirmenci bacı 30 yıldır karınca gibi çalışıyor Sivas’ın Altınyayla ilçesinde eşinden devraldığı değirmencilik mesleğini yaklaşık 30 yıldır sürdüren Döndü Demiray, karınca gibi çalışarak örnek oluyor
YEREL HABERLER Değirmenci bacı 30 yıldır karınca gibi ...
Yiğidolar, evindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
YEREL HABERLER Yiğidolar, evindeki yenilmezlik serisini 4 maça ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.