Sanata dönüşen çelik Sivas’ta sanatseverlerle buluşuyor Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi Divriği’de sanatseverlerle buluşuyor

Erdemir Maden, Erdemir’in bu yıl 6’ncısını düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması sergisini Sivas Divriği’ye taşıdı. Yarışmada kazanan ve sergilemeye değer bulunan eserler İstanbul, Karadeniz Ereğli ve İskenderun’un ardından 1824 Ekim tarihleri arasında Abdullah Paşa Konağı’nda gezilebilecek.

Türkiye'nin ilk ve tek demir cevheri peletleme tesisi Erdemir Maden, kurulduğu günden bu yana şirketin faaliyet gösterdiği Sivas Divriği’deki sosyal ve kültürel çalışmalara katkısını sürdürüyor. Erdemir’in düzenlediği 6. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda ödül almaya ve sergilenmeye değer bulunan 35 eser, İstanbul Tophanei Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış sergisinin ardından OYAK’ın Maden Metalürji şirketlerinin bulunduğu bölgelerden Karadeniz Ereğli ve İskenderun’da sanatseverlerle buluştu. Sergi, Erdemir Maden’in tesislerinin bulunduğu Divriği’de 18 24 Ekim tarihleri arasında Abdullah Paşa Konağı’nda gezilebilecek.

Erdemir Maden ev sahipliğinde gerçekleşen 6. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi, Divriği Belediye Başkanı Hayati Gök ve Erdemir Maden Genel Müdürü Halil Yıldırım ve ilçe protokolünden önemli isimlerin katıldığı açılış töreniyle kapılarını açtı.

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