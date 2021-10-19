Aslan’dan öğrencilere 3T uyarısı Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İzzettin Keykavus Anadolu Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Aslan, “Sizlerden istirhamım, bu dönemde benim 3T olarak nitelendirdiğim; tablet, telefon ve televizyondan olabildiğince uzak kalalım. Sadece derslerimize, hedeflerimize odaklanalım” dedi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İzzettin Keykavus Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Bir süre Okul Müdürü Nusret Karataş ile sohbet eden ve okulun durumu hakkında bilgi alan Aslan, daha sonra sınıf ziyareti yaparak öğrencilerle sohbet etti.

Başarmak için gayret göstermek ve çok çalışmak gerektiğine vurgu yapan Aslan; "Hem kendi geleceğiniz, hem de ülkemizin geleceği için çok çalışmalı, derslerinize odaklanmalısınız. Sizlerden istirhamım, bu dönemde benim 3T olarak nitelendirdiğim; tablet, telefon ve televizyondan olabildiğince uzak kalalım. Sadece derslerimize, hedeflerimize odaklanalım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Şube Müdürü Hülya Bozbıyık ile birlikte Öğretmenler İlkokulunu ziyaret eden Aslan, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.