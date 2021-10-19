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En iyi yazanları Çanakkale’ye götürdüler Sivas’ta Çanakkale konulu hikâye yazma yarışmasında ortaokullar ve liselerden dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisine götürüldü

İHA

En iyi yazanları Çanakkale’ye götürdüler Sivas’ta Çanakkale konulu hikâye yazma yarışmasında ortaokullar ve liselerden dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisine götürüldü

Sivas’ta Çanakkale konulu hikâye yazma yarışmasında ortaokullar ve liselerden dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisine götürüldü.
Salgın dolayısıyla 2020 yılında icra edilmesi gereken gezi faaliyeti kısıtlamalarının kaldırılması sonucu 12 Ekim 2021 tarihinde 23 öğretmen ile gerçekleşti. Sivas Valiliği himayesinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 2020 yılında düzenlenen ‘Yazan Gençlik Ecdadının İzinde’ Projesi kapsamında dereceye giren öğrenciler Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi. İl ve ilçe merkezlerinde Çanakkale konulu hikâye yazma yarışmasında ortaokuldan dereceye giren ilk 50 öğrenci ile liselerden dereceye giren 55 öğrenci ve sınavlarda derece alan 9 öğrenci olmak üzere toplamda 114 öğrenci Çanakkale’nin 105. yılı münasebetiyle Çanakkale gezisine katılarak, Türk tarihi için büyük önem taşıyan alanları gezdi. I. Dünya Savaşı sırasında 19151916 yıllarında Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını inceleyerek, duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, rehberler eşliğinde bölgedeki tüm noktaları tanıma fırsatı elde ettiler. Öğrenciler tarihi alanları gezerken duygulandıklarını ve Çanakkale tarihinin yerinde öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak, gezinin düzenlenmesini sağlayan Sivas Valisi Salih Ayhan’a teşekkür ettiler.

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