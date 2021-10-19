Sivas'ta yağmur etkili oldu

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta etkili olan yağmur nedeniyle yolda su birikintileri oluştu, trafik akışı yavaşladı.

Kentte, saat 10.00 sıralarında başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafik akışı yavaşladı. Yağmur, öğle saatlerinde etkisini yitirdi. Kentte yağışla birlikte hava sıcaklığı da 10 dereceye kadar düştü.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-10-19 14:19:26



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