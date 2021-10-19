Kadınlarda menopoz sonrası kemik erimesi riski artıyor Doç. Dr. Ahmet Karadağ kadınlarda menopoz sonrasında kemik erimesi görülme riskinin arttığını söyledi

Doç. Dr. Ahmet Karadağ kadınlarda menopoz sonrasında kemik erimesi görülme riskinin arttığını söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Karadağ 20 Ekim Osteoporoz (Kemik Erimesi) Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Osteoporoz halk arasında “kemik erimesi” olarak bilindiğini söyleyen Doç. Dr. Karadağ osteoporozun birim alana düşen kemik mineral yoğunluğunun azalması olduğunu belirtti. Doç. Dr. Karadağ bu hastalığın yaşla ilgili olduğunu ancak gençlerde de görülebildiğine dikkat çekti.

Ölüme bile sebep olabiliyor

Doç. Dr. Ahmet Karadağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Osteoporoz tanısı konulan insanlar kemik kırıkları açısından riskli insanlardır. Düşme bağlı olarak, travmaya durumunda ya da kendiliğinden kemik kırıkları oluşabilir. Bunlar yaşam kalitesini düşürüyor, ölüme dahi sebep olabiliyor. O yüzden Osteoporoz tanısı konulan kişilerin muhakkak uzman bir hekime başvurması elzem. Hekimin önereceği diyet değişikliği, egzersiz, spor ve medikal tedavilere uymaları gerekiyor. Kadınlarda menopoz sonrasında görülme sıklığı artıyor. Erkeklerde de daha az görülmekle birlikte ilerleyen yaşla birlikte eşitleniyor” dedi.

Kemik sağlamlığının 20 ila 30 yaşları arasında oluştuğunu söyleyen Karadağ, osteoporozdan korunmak için insanlara bu dönemlerde güneş ışığından faydalanmaya azami derecede dikkat etmelerini, kalsiyum değeri yüksek olan süt, yoğurt gibi besinlerle beslenmelerini ve düzenli olarak spor yapmalarını önerdiklerini söyledi.

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