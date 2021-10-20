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Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Başarılı Örnekler Sergisi"nde derece elde etti.

Başarılı Örnekler Sergisi'ne Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyetler Tematik Alanında "Kaliteli Eğitim ve Sürekli Etkin Rehberlik (KEVSER) Projesi" ile katılım sağlayan İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi 1.’lik ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi ise "Engelleri Beraber Aşarız" Projesi ile Jüri Özel Ödülünü aldı.

Okul yetkilileri ödülleri İstanbul'da İmam Hatip Okullarının kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlama töreninde aldı.

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