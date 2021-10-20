Sivas'ta kartpostallık Sonbahar görüntüleri oluştu Sivas’ta Sonbahar mevsiminin gelmesiyle sarı, yeşil ve kırmızının tonlarını bürünen mesire alanında kartpostallık görüntüler oluştu

Sivas’ta Sonbahar mevsiminin gelmesiyle sarı, yeşil ve kırmızının tonlarını bürünen mesire alanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlar yapraklarını dökmeye, renkleriyle büyülemeye başladı. Sivas kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı da yaz aylarında şehir içinden ve şehir dışından gelen misafirlerinin akınına uğruyor. Piknik severlerin uğrak yerlerinden olan mesire alanında şimdilerde eşsiz sonbahar manzaraları oluştu. Yeşil, sarı ve kırmızının tonlarının görüldüğü alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.



“Yeşilin sarının hepsinin ayrı bir tonu var’’

Mesire alanına piknik yapmaya gelen Oğuzhan Saygın, yeşil ve sarının ayrı tonlarının olduğunu belirterek “,Sivas’a sonbaharın gelmesiyle bu güzelliklerden faydalanmak için bizde Paşabahçe mesire alanına geldik. Arkadaşlarımızın çoğu Sivas dışından olduğu için daha ziyade tanıtım amaçlı getirdik. Sonbaharın renk uyumu ağaçların yaprak dökümü renkleri gençlere akustik bir ortam sağlıyor. Morallerini düzeltiyor. Pandemi döneminde daha da dikkatli bir şekilde piknik yapmaya gelip güzel ortamlar oluşturuyor. Yeşilin sarının hepsinin ayrı bir tonu var. Bu tonların güzellikleri insanın gözüne hitap eden bir güzellik. Güzelliği kelimelere dökecek bir güzellik yok. Bütün arkadaşları buraya bekleriz’’ dedi.



“Sonbahar güzel hissediliyor’’

Yusufcan Kılıç ise sonbahar mevsiminin güzel hissedildiğini dile getirerek, “Tam bilmiyorum burayı. Güzel bir yer açıkçası burası. Sonbahar güzel hissediliyor. Yaprakların ve ağaçların renklerinin tonları çok güzel. İstanbul’dan geldim fakat Sivas’ı çok beğeniyorum. İsteyerek yazdım burayı. Her yerde bu manzara oluşmayabilir fakat buradaki manzarayı gerçekten beğendim’’ diye konuştu.



Semaver ve mangal kiralanabiliyor

Mesire alanında işletmecilik yapan Ahmet Biçer, ,ailelerin rahatça piknik yapması için semaver ve mangal gibi çeşitli eşyaları kiralayabildiklerini söyleyerek, “Bu sezon pandemiden dolayı biraz sıkıntılı geçti. Tüm ülkede olduğu gibi bize de burada biraz yansıdı. Kısa bir süreç içinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Yasak kalkınca burası doldu. Son iki ay içerisinde bayağı bir doluluk vardı. İnsanlar zaten hasret kalmıştı. Normalde bir insan hiçbir şey yapmadan ailesini alıp burada rahatça pikniğini yapabilir. Biz burada kiralık mangal, semaver, hamak, akülü araba her türlü imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bir insan ailesiyle geldiği zaman rahatça piknik yapacağı bütün koşulları biz burada sağlıyoruz’’ dedi.

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