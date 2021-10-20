Karadeniz’deki balık bolluğu İç Anadolu’da hissedilmedi

Sivas’ta balık sezonunun açılmasıyla balıklar tezgahlarda yerini aldı, Karadeniz’de yaşanan balık bolluğu balık fiyatlarını düşürse de bu düşüş Sivas’ta hissedilmedi.

Balık av yasağının sona ermesiyle balıkçıların ağları denizle buluştu. Sezonun açılmasıyla birlikte birçok ilde çeşit çeşit balıklar tezgahlar da yerini aldı. Sivas’ta da Eylül ayının başı itibariyle balık satışları başladı. Çupradan istavrite, mezgitten hamsiye çeşit çeşit balık türleri vatandaşların satışına sunuldu. Karadeniz'de yaşanan balık bolluğu nedeniyle sahil bölgelerde fiyatlar düşse de İç Anadolu'da fiyatlar değişmedi. En çok tercih edilen hamsinin kilosu 20 liradan, mezgit 50, somon 120, çinekop 40, levrek ise kilosu 60 liradan satılıyor.



“Balığında bollaşmasıyla fiyatların düşmesini umut ediyoruz”

Balıkçı Mehmet Güldeş, havaların soğumasıyla birlikte balığın bollaşacağını ve fiyatların düşeceğini söyleyerek, “Eylül itibariyle balık sezonumuz başladı. Karadeniz’den, Akdeniz’den, bölgesinden balık çeşitlerimiz geliyor. Şu anda sezonun yeni başlamasından kaynaklı fiyatlarımız yüksek seyrediyor. Vatandaşların rağbeti de fiyatlara göre artış ve azalış gösteriyor doğal olarak. Şu an hamsinin fiyatı tezgahımızda 20 lira havaların biraz daha yağışla gitmesi ve balığında bollaşmasıyla fiyatların düşmesini umut ediyoruz. Vatandaşta şu anda aşırı bir yoğunluk başlamadı. İç Anadolu kısmında insanlar sıcağa bağlı olarak balık tercihinde farklılık gösteriyor. Havalar soğuduğu zaman daha çok tüketim oluyor Sivas’ta. Yağışlarda yeni yeni başlıyor ümit ediyoruz fiyatlar düşecek. Geçen seneye göre fiyatlar yüksek. Mesela üretim balıklarda yem fiyatları dolara bağlı olarak artış gösterdiği için fiyat artışı oluyor” dedi.

Balık almak için hale gelen Asım Soysal, genelde hamsi tercih ettiklerini belirterek, “Balık sezonu açıldı bizde balık almaya geldik. Genelde hamsi tercih ediliyor bizimde niyetimiz hamsi almak. Sivas’ımızda fakir fukara için bire bir hamsi. Karadeniz’de belki de daha düşüktür.” dedi.

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