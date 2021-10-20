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50 yıllık alt yapı sorunu çözüldü Sivas’ın Kangal ilçesinde 50 yıllık su ve alt yapı sorunu 47 milyon liralık proje sonucunda çözüme kavuşturuldu

İHA

50 yıllık alt yapı sorunu çözüldü Sivas’ın Kangal ilçesinde 50 yıllık su ve alt yapı sorunu 47 milyon liralık proje sonucunda çözüme kavuşturuldu

Sivas’ın Kangal ilçesinde 50 yıllık su ve alt yapı sorunu 47 milyon liralık proje sonucunda çözüme kavuşturuldu.
Sivas’ın Kangal ilçesinde uzun yıllardır süren alt yapı ve su sorunu çözüme kavuşturuldu. Kangal Belediyesi 47 milyonluk proje kapsamında ilçede bulunan 8 kilometre yolda asfalt çalışmalarını tamamladı. Adeta köy yoluna dönen alanlar çalışmalar sonucu yenilendi. Hava şartları ve teçhizat eksikliği nedeniyle tamamlanamayan 2 kilometrenin ise önümüzdeki Nisan ve Mayıs ayında tamamlanması planlıyor.
47 milyonluk proje
Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, projenin devasa bir proje olduğunu belirterek, “47 milyon maliyeti olan devasa bir yatırımdı. İlçemizin 50 yıllık su ve alt yapı sorunu bu şekilde çözülmüş oldu Gayet doğaldır ki bir yolda 3 defa çalışma oldu. Bir taraftan doğalgaz, bir taraftan su, ve kanalizasyon çalışması olduğundan dolayı yollar tabir caizse köy yollarına dönmüştü. Yine bizim mücadelelerimiz, devletimizin bize yardımı, ilgili kurumlarla hep beraber ortak mücadelemiz sonucunda ilçemiz merkezinin girişinden toplamda 8 kilometre sıcak asfalt yaptık. Yine bu sene devletten 100 ton bütümüzü aldık lakin hava şartlarının soğuk olması, teçhizatlarına eksik olmasından dolayı 2022 Nisan veya Mayıs ayına kaldı. O 2 kilometreyi de yaptığımızda ilçemizin ana arterlerinin tamamının sıcak asfalt işi bitmiş olacak’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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