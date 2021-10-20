Turan şairleri Özbekistan’da buluştu Özbekistan’da gerçekleşen Türk Dünyası Şair Buluşmasına Türkiye’den Kenan Çarboğa katıldı

Özbekistan’da gerçekleşen Türk Dünyası Şair Buluşmasına Türkiye’den Kenan Çarboğa katıldı.

Özbekistan’ın Hive şehri 2020 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmişti. Covid19 salgını nedeniyle ertelenen etkinlikler geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Türk Dünyası Şairleri Buluşması’na Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Kuzey Makedonya ile ev sahibi Özbekistan’ın yanı sıra Rusya’nın Yakutistan bölgesi ve Başkurdistan Cumhuriyeti’nden şairler katıldı. 1215 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü, şair Kenan ÇARBOĞA katıldı.

Bu yılki buluşma Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılına münasebetiyle düzenlendi. Türk Dünyası Şairleri Buluşması’na katılmak üzere ülkeye gelen Türk dünyasının ünlü şairleri Ürgenç Havalimanı’nda Harezm Valiliği yetkililerince törenle karşılanırken şairler, buluşmanın ilk gününde ünlü Özbek şairi Agahi’nin Hive’deki müzesi ve adını taşıyan okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Programın ikinci gününde Hive belediye başkanlığı ziyareti sonrasında Harezm Mamun Akademisi ve Cumhurbaşkanlığı Okulu’nda “Türk Dünyası’nın Yarını” konulu konferans düzenlendi. Konferanstan sonra Ürgenç Devlet Üniversitesi’nde Türk Dünyası Şairler Buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Programdan sonra Harezm Eyalet valisi tarafından katılımcıların onuruna resepsiyon ve akşam yemeği tertip edildi. Yemekte Harezm Eyalet valiliği tarafından Kenan Çarboğa’ya Özbek Çapanı giydirildi. Birçok gezi ve ziyaretlerin yer aldığı program anısına plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Konu hakkında konuşan Çarboğa: “Medeniyet coğrafyasının yegâne fatihleri şairlerdir. Yarınlar süngülerle değil kalemle kurulacaktır. Hive’de bir araya gelen Türk Dünyası’nın büyük şairleri, kadim geçmişimizi aydınlık yarınlara taşımanın azmiyle sözün incilerini ortaya saçmışlardır. Bu inciler Türk’ün gönül imbiğinde damıttığı arı, duru Türkçe sevdalardır.” dedi.

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