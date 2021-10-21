Sivasspor - Adana Demirspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

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Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Sivasspor Adana Demirspor maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Süper Lig’in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00’da oynanacak olan Sivasspor Adana Demirspor müsabakasının hakemi belirlendi. TFF'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

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