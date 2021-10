70'lik karateci gençlere taş çıkartıyor

Sivas’ta yaşayan 68 yaşındaki Oğuz Ökten, ilerlemiş yaşına rağmen karate antrenörlüğü yapıyor. Ökten, attığı teklemelerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Yüzlerce sporcu, antrenör, hakem yetiştiren Ökten, aynı zamanda Türkiye Karate Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. 48 yıldır karate ile uğraşan Ökten, çalışma azmiyle hem gençlere hem de yaşıtlarına örnek oluyor. Her gün erken saatlerde kalkarak spor yapan karate antrenörü Oğuz Ökten, 7’den 70’e herkesi spor yapmaya davet etti.



“Çok sayıda milli sporcu yetiştirdik”

Karateyi anlatan antrenör Oğuz Ökten, çok sayıda sporcu yetiştirdiğini söyledi. Ökten, “1973 yılında karate spor hayatım başladı, 1976 yılında ilk defa Sivas’ta karate derslerine başladık. Belli bir süre sonra tekvando derslerine de başladık. Her iki sporda da yüzlerce milli sporcular yetiştirdik ve hala devam ediyoruz. Bizim spora başladığımız dönemde federasyon olmadığı için resmi maçlara girme şansımız olmadı ancak iller arası turnuvalarda yarışmalara girdim. Oralarda birinciliklerim oldu daha sonra Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikinciliğim var. 1976 yılından bu yana antrenör olarak görev yapıyorum. Çok sayıda milli sporcu yetiştirdik. Sivas’ta halen benim yetiştirdiğim antrenörler ve hakemler görev yapıyor” dedi.



“Yaşımız 68 olmasına rağmen yine tekmelerimi kullanabiliyorum”

Kendine özgü fiziksel özelliğinin olduğunu söyleyen Ökten, “48 yıllık spor geçmişimiz var spora yeni başlamış öğrencileri yetiştirmesek de antrenör ve hakemleri yetiştiriyoruz, birlikte derslere giriyoruz. Fiziksel bir özelliğimiz var onunda bayağı faydasını görüyoruz. Yaşımız 68 olmasına rağmen yine tekmelerimi kullanabiliyorum” ifadelerini kullandı.



“Halen çalışıyor olmam merak uyandırıyor”

Kendisini spor yaparken görenlerin şaşırdığını söyleyen antrenör Ökten “Benim yaşımda olan birinin halen çalışıyor olması insanlar üzerinde baya merak uyandırıyor. Zaten Sivas’ta ismim söylendiği zaman çoğu kişi tanıdığı için, uzun yıllardır bu işin içinde olmamız bu yapmış olduğumuz hareketlerin doğal olduğu itibarını da uyandırmış oluyor” dedi.



“Gençleri spora yönlendirmekle uğraşıyoruz”

Gelecek nesillere tavsiyelerde de bulunan Ökten, “Gelecek nesiller her halükarda sporun içerisinde olmalı. Bugün olmuş hala biz gençleri spora yönlendirmekle uğraşıyoruz. Spor yaparken de ahlaken ve manen güçlü bireyler yetiştirmeye önem veriyoruz. Spor her şey değil mutlaka spor yaparken de ahlaklı, alçak gönüllü, vatansever olmak gerekiyor. Milli ve manevi değerlere bağlı genler yetiştirmek için bizler nasıl bugüne kadar çalıştıysak bizden sonra da yetiştirdiğimiz antrenörlerimiz aynı şekilde çalışmalarını devam ettirecekler. Ülkemize maddi, manevi, güçlü bireyler yetişmesine faydalı olacaklardır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

