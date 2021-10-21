Sivas'ta vana arızası; su basan caddeden geçenler zor anlar yaşadı

Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS´ta, şebeke suyu borusu yenileme çalışmaları sırasında vana arızası nedeniyle caddeyi su basarken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Su biriken yolda ilerleyemeyen kişiyi, belediye çalışanı Doğan Özkan (43) omuzuna alarak karşı yola taşıdı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Paşabey Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde meydana geldi. Belediye tarafından bölgede şebeke suyu hattının polietilen borular ile yenileme çalışması sırasında su vanasında sorun oluştu. Vananın yerinden kayması sonucu caddede su birikintisi oluştu. Bu sırada seyir halindeki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yolun karşısına geçemeyen kişiyi, Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşyeri Müdürlüğü (SİBESKİ) bünyesinde çalışan Doğan Özkan omuzuna alarak karşıya geçirdi. Belediye ekiplerinin müdahalesi ile vana arızası giderilerek, suyun caddeye akması engellendi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Ayşe Mine EĞÜZ
2021-10-21 15:28:15
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