Pancarda rekolte kaybı

Sivas’ta hasadına başlanan şeker pancarında kuraklık ve don olayları nedeniyle rekoltede yüzde 30 oranında düşüş görüldü.

Şeker pancarı üretiminde önde gelen illerden biri olan Sivas’ta hasat zamanı başladı. Yeterli olgunluğa erişen pancarlar üreticiler tarafından traktör yardımıyla hasat ediliyor. Kuraklık ve Mayıs ayında yaşanan don olayı nedeniyle üreticiler rekoltede düşüş yaşandı. Rekoltede yaşanan yüzde 30 oranında kayıp üreticiyi üzdü.



"Bu sezon üretici için sıkıntılı başladı"

Pancar Üreticisi Murat Sulakçı, don ve kuraklığın üretimi etkilediğini belirterek, “Yıllardır bu işi yapıyoruz ancak gelinen noktada maliyetlerin artması bu sezonda bizi zor durumda bıraktı. Hasatta da biliyorsunuz son zamanlarda yaşadığımız kuraklıklar var. Bu kuraklıklarda pancar çiftçisi etkilendi. 9 Mayıs’ta bölgemizde bir don meydana gelmişti. Dondan kaynaklı bazı çiftçi arkadaşlarımız tekrar yeniden ekim yapmak zorunda kalmıştı. Ben kendi tarlamda da belli noktada çıkan pancarlar yandı ama bir kısmını kayıp olarak kabul ederek yeniden ekim yapmadım. Çünkü yeni ekim yapanlarda baya bir üretim kaybı oluyor ama bu sezon bizim için sıkıntılı başladı" dedi.



"Can suyu dediğimiz desteklerin verilmesi lazım"

Pancar Üreticisi Sulakçı, artan maliyetlerden dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, "Geçen sene 2 bin 600, 2 bin 700 lira civarında başlayan DAP gübresi peşin 7 bin liranın üzerine çıkmış vaziyette neredeyse 3 katına geldi. Önümüzde ki sezona pancar çiftçisi sıkıntılı girecek. Mazot zaten şu anda biliyorsunuz 8,35 civarına dayandı dolayısıyla son zamanlarda artan çok büyük bir maliyetimiz var. Bizim yetkililerden beklentimiz şu artan maliyetlere karşı çiftçinin yanında olması gereken yetkililerin çiftçinin sesine kulak verip can suyu dediğimiz desteklerin verilmesi lazım. Ben şu anda genelde özellikle ikinci ekim yapanlarda gördüğüm kadarıyla en az yüzde 30 düzeyinde pancar çiftçisinin bir rekolte kaybı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta bu yıl 186 bin dekarda üretimi yapılan şeker pancarında yaklaşık 975 bin ton ürün elde edildi.

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