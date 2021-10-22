5 gün çatıda yardım bekledi, itfaiyeyi görünce ortadan kayboldu

Sivas’ta 5 gün boyunca çatıda bekleyen kedi, kendisini kurtarmak için gelen itfaiye ekiplerini görünce ortadan kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Yenidoğan Mahallesi 7'nci Sokakta bulunan 2 katlı bir evin çatısında yaşandı. Yaklaşık 5 gündür çatıda mahsur kaldığı düşünülen tekir cinsi bir kedi sürekli miyavlayınca yardım istediği düşünüldü. Sokaktan geçen Ali Nar isimli vatandaş ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kediye çatıdan indirme çalışmalara başladı. Binanın içerisinden çatıya çıkan ekipler kediyi yakalamaya çalıştı. Ancak sevimli kedi itfaiyeyi görür görmez ortadan kayboldu. İtfaiye ekiplerinin önceki günlerde de kediyi indirmek için geldiği ancak sevimli kedinin yine kaçtığı öğrenildi.



“Vicdanım el vermedi’’

İtfaiyeye haber veren Ali Nar, “Mahalleden geçiyordum. Çocuklar ‘abi kedi 56 gündür burada, itfaiyeyi çağırabilir misiniz’ dediler. Ben de itfaiyeyi çağırdım. Benim mahallem olmamasına rağmen kedi de olsa hayvan da olsa o da bir canlı, vicdanım el vermediği için de bırakıp gidemedim. İnşallah hayvanı alıp yere indireceğiz. Kedi ikinci katta çatıda. Yardım bekliyor’’ dedi.

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