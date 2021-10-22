Sürücülere “bebek kemeri” anlatıldı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Kangal ilçesinde gerçekleştirilen yol denetimlerinde durdurulan sürücülere emniyet kemeri ve çocuk kemeri sistemlerinin kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Kangal Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince MalatyaSivas karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri yol denetimlerinde durdurdukları araç sürücülerine, emniyet kemeri ve çocuk kemeri sistemlerinin kullanımına yönelik bilgilendirme yaptı.

İstasyon Amiri Uğur Bayar, farklı alanlarda sürücülere ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ve trafikte bilinçli bir toplum haline gelebilmek adına özveri ile yılmadan çalışacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.