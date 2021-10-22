Kıbrıs gazisinin 'şehit' hikayesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıbrıs gazisinin 'şehit' hikayesi

DHA

Kıbrıs gazisinin 'şehit' hikayesi


Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)KIBRIS Gazisi Erol Saygı´nın (75), 1974'te düzenlenen Barış Harekatı'nda omuz omuza savaştığı silah arkadaşı asteğmen Mehmet Özel, şehit oldu. Kendisinin de öldüğü sanılan, Sivas´taki ailesine şehit olduğu bilgisi verilen Saygı´nın o tarihte hamile olan eşi Emine Saygı (70), Ankara GATA'da ziyaret ettiği yaralı askerlerden kocasının hayatta olduğunu öğrendi. Gazi olarak dönen Erol Saygı, oğluna da Kıbrıs'a atfen 'Zafer' ismini verdi.
Malatya'da 1967'de göreve başlayan, 1974 yılında düzenlenen Barış Harekatı'nda çıkarmada yer alan Kıbrıs gazisi emekli piyade astsubay Erol Saygı´nın silah arkadaşı Asteğmen Mehmet Özel, havan topu saldırısında şehit oldu. Asteğmen Özel ile birlikte şehit düştüğü sanılan Erol Saygı'nın acı haberi, Sivas'taki ailesiyle Ankara'da oturan eşi Emine Saygı'ya iletildi. Olay tarihinde hamile olan eşi Emine Saygı, eşinin şehit olduğuna inanmadı. Kıbrıs'tan gelen yaralı askerlere eşini sormak için Ankara GATA'ya gitmeye başladı. Şehit haberi verilmesinden 6 ay sonra yaralı askerlerden eşinin şehit olmadığını öğrenen Saygı, ondan gelen mektupla da emin oldu. Erol Saygı´nın yaşadığının anlaşılmasından yaklaşık 1 hafta sonra Emine Saygı doğum yaptı. Çift, oğullarına Kıbrıs'a atfen 'Zafer' adını verdi.
'BENİ DE ŞEHİT SANMIŞLAR'
Kıbrıs çıkarmasında yaşadıklarını anlatan Erol Saygı, "1967 yılında hava astsubayı olarak Malatya´ya tayin oldum. Daha sonra bir aksilik nedeniyle kara kuvvetlerine geçerek 1970 yılında Ankara´nın Çubuk kazasına tayin oldum. 1974 yılının 15 Temmuz´unda 'Kıbrıs´a çıkarma yapacaksınız, hazırlıklarınızı yapın, evlerinizle helalleşin ve birliğe gelin' dediler. Hazırlıklarımızı tamamlayıp ailelerimizle vedalaşarak birliklerimize teslim olduk. Helikopterlerle bizi savaş bölgesine bıraktılar. Ateş hiç durmadan devam ediyordu. Barış Harekatı başladıktan sonra bizimle birlikte Mehmet Özel isminde bir asteğmen Kıbrıs'a gelmişti. Kendisi havan topu düşmesi sonucu yanımda şehit düştü. Asteğmenimizin şehit düşmesinden sonra benim de orada şehit olduğumu söylemişler. Haber nasıl yayıldı, nasıl geldi bilmiyorum, Türkiye'deki aileme şehit olduğumu bildirmişler. Biz bu sırada barınma yeri olarak arazide bulunuyorduk. Yakınlarımızda domuz ve tavuk mandıraları vardı. Hayvanların kapılarını açmışlar ve yanlarımıza kadar gelen hayvanların aralarında yattığımız zamanlardı. Aradan 46 yıl geçti" dedi.
'HAYATTA OLDUĞUMU GÖREN ŞAŞIRIYORDU'
Şehit olduğu sanılan Saygı, "Arkadaşlarımız, komutanlarımız kendi aralarında da 'Erol Saygı şehit düştü' diye konuşurlarmış. Tabi sonrasında beni gören şaşırıyordu. 'Yahu sen şehit olmadın mı? Biz seni şehit biliyoruz' diyenler oldu. Hayattayım ben, şehit olmadım gördüğünüz gibi yaşıyorum dedim. Arkadaşlarımız mutlu oldular. Öldü sanılıp yaşamak güzel oluyor. Sonra aileme mektup yazdım. Onlar da şehit olmadığımı öğrendi. Yeniden doğmuş gibi oldum ve ailem benim sevincimin 5 misli sevindi. Mukadderat tabi bir şey diyemiyoruz. Şehitlik güzel bir şey ama gazilik de güzel. Ölsem şehit olacaktım, ancak hayattayım ve gazi oldum. Görevdeyken oğlum doğdu. Hemen uçakla geldim, oğlumu kucağıma aldım, onu gördüm ve ardından tekrar uçakla Kıbrıs'a döndüm" diye konuştu.
'MEKTUBUNU ALDIK, MUTLU OLDUK'
Eşini Kıbrıs'a yolcu ettiği dönemi anlatan Emine Saygı, "Beyim bir gün, 'Hanım savaşa gidiyorum, ne zaman döneceğimi bilemiyorum' dedi. Ardından çıkıp gitti ve bir zaman dönmedi. Savaş devam ediyordu. Eşim Kıbrıs'a giderken hamileymişim, ancak sonra öğrendim. Eşime mektup yazıp hamile olduğumu bildirdim. Ancak sonra gelen şehit haberiyle çok üzüldüm. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) yaralı askerler gelmişti ve hemen komşularla toplanıp biz de gittik. Bir yandan üzülüyorum 'hamileyim, önceden çocuğum olmuyordu, şimdi oldu babasız kalacak' diye. Bir yandan öğrenmeye çalışıyorum. Bir süre haber alamadım ve bana soranlara da haber alamadım diyordum. Lojmandan birkaç hanım toplanıp GATA'ya gidiyorduk. Onlar beyini soruyordu yarası falan var mı, durumu nasıl diye. Ben beyimi soruyordum. Yine bir gün gittik yaralı askerleri ziyaret ettik. Bir askere 'Beyimi gördünüz mü?' diye sordum. 'Hayatta yenge, kim söyledi böyle' dedi. Sonra bilemiyorum neyle yazdığını bize bir mektup göndermiş. Öyle bir yazıydı ki zor okuduk. Mektupta, 'Hayattayım beni merak etmeyin' yazılıydı. Ben de onun sayesinde hayatta olduğunu öğrenmiş oldum. Tabi ki önce çok üzüldük, hayatta olduğunu duyunca da mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
'İKİ MUTLULUĞU BİR ARADA YAŞADIK'
O dönemki şartlarda bu tür yanlışlıkların olabildiğini belirten Emine Saygı, "Bizi korkuttular. Şehit olsaydı eğer üzülecektik. 'Vatan, millet için savaştı' diye gurur duyacaktık. O sıralar Sivas'ta beyimin annesinin evine gelenler olmuş. 'Erol şehit olmuş, bakalım bir kıpırtı var mı' diye. Bakmışlar ki gelen giden yok. Ben de o zaman Ankara'daydım. Şehit olmadığını GATA'da öğrendim. Sonra savaşı kazanmıştık, oğlum da olunca 10 gün izin vermişler yanımıza geldi. Oğlumuzun ismini de Zafer koydu. İki mutluluğu bir arada yaşadık. Sonu selamet oldu" dedi.
Gazi Erol Saygı ve eşi Emine Saygı'nın 'Barış Harekatı' döneminde 'Zafer' ismini verdikleri oğulları ise şu anda Tekirdağ'da bir ip fabrikasında çalışıyor.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2021-10-22 14:07:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

STSO’dan memnuniyet anketi
YEREL HABERLER STSO’dan memnuniyet anketi
Binali Yıldırım Sivas’ta
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Sivas’ta
Sürücülere “bebek kemeri” anlatıldı.
YEREL HABERLER Sürücülere “bebek kemeri” anlatıldı.
Açılışa özel ucuz yağ kapışıldı
YEREL HABERLER Açılışa özel ucuz yağ kapışıldı
Başkan Eminoğlu: “Güçlerinizi birleştirin’’
YEREL HABERLER Başkan Eminoğlu: “Güçlerinizi birleştirin’’
5 gün çatıda yardım bekledi, itfaiyeyi görünce ortadan kayboldu
YEREL HABERLER 5 gün çatıda yardım bekledi, itfaiyeyi görünce ...
Pancarda rekolte kaybı
YEREL HABERLER Pancarda rekolte kaybı
30 dekar tarlada üretildi, tüm Türkiye’nin ihtiyacı karşılanıyor Sivas’ta tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadar mor patates hasadı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 30 dekar tarlada üretildi, tüm Türkiye’nin ihtiyacı ...
Çetin öğrencileri bilgilendirdi Sivas’ta Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Tıbb-ı Nebevi'ye Göre Yeme İçme ve Uyku Adabı" konulu konferans gerçekleştirildi. Programa konuşmacı olarak katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Çetin, Hazreti Muhammed tarafından uygulanan ve tavsiye edilen uyku, temizlik, sağlıklı beslenme gibi konularda öğrencileri bilgilendirdi.
YEREL HABERLER Çetin öğrencileri bilgilendirdi Sivas’ta Kazım ...
“Gönüllerimizi sevinçle dolduruyor” Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş; Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Huzur İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen programa katıldı. Öğrencilerin Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik eden Akkuş, “Bin 450 yıl önce doğan bir güneş hamdolsun hala gönüllerimizi sevinçle dolduruyor” dedi.
YEREL HABERLER “Gönüllerimizi sevinçle dolduruyor” Sivas Müftüsü ...
Karadaş: “Tekrar lider olmak istiyoruz” Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: “Ligde çok iyi bir seri yakaladık”
YEREL HABERLER Karadaş: “Tekrar lider olmak istiyoruz” Sivas ...
Sivas'ta vana arızası; su basan caddeden geçenler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Sivas'ta vana arızası; su basan caddeden geçenler zor ...
Çalımbay: “Hakem iyi maç yönetirse kazanırız” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Hakemlerin çok dikkat etmesi gerekiyor” “Tek düşüncemiz Adana Demirspor maçını kazanmak”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Hakem iyi maç yönetirse ...
Rıza Çalımbay: Hakem arkadaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Hakem arkadaşlarımızın çok dikkat ...
Kekemeliğin çaresi var Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, kekemeliğin hastalık değil, tedavi edilebilen bir konuşma bozukluğu olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Kekemeliğin çaresi var Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, ...
70'lik karateci gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER 70'lik karateci gençlere taş çıkartıyor
Sivasspor - Adana Demirspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek
YEREL HABERLER Sivasspor - Adana Demirspor maçını Bahattin Şimşek ...
Otogaz servisinde faciadan dönüldü Sivas’ta LPG tanklarının bulunduğu otogaz servisinde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Otogaz servisinde faciadan dönüldü Sivas’ta LPG ...
Kızılırmak otlağa dönüştü Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü, nehir adeta otlağa dönüştü
YEREL HABERLER Kızılırmak otlağa dönüştü Türkiye’nin en uzun nehri ...
Kadın girişimcilere tam destek Sivas ‘ta üretime devam eden ve sayıları giderek artan Kadın Kooperatifleri ile kadın girişimcilere Vali Ayhan ve eşi de tam destek veriyor
YEREL HABERLER Kadın girişimcilere tam destek Sivas ‘ta üretime ...
Madde etkisi altında araç kullandılar bedeli ağır oldu Sivas’ta uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanan 3 şahsa 20 bin 727 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Madde etkisi altında araç kullandılar bedeli ağır ...
Sivasspor - Adana Demirspor maçının biletleri satışta
YEREL HABERLER Sivasspor - Adana Demirspor maçının biletleri satışta
Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor
Turan şairleri Özbekistan’da buluştu Özbekistan’da gerçekleşen Türk Dünyası Şair Buluşmasına Türkiye’den Kenan Çarboğa katıldı
YEREL HABERLER Turan şairleri Özbekistan’da buluştu Özbekistan’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.