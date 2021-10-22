Sivas’taki tatbikat aksiyon filmlerini aratmadı Hikayesiyle de dikkat çeken tatbikat izleyenlerin nefesini kesti

Sivas’ta gerçekleştirilen bir güvenlik tatbikatı aksiyon filmlerini aratmadı. Hikayesiyle de dikkat çeken tatbikat izleyenlerin nefesini kesti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen güvenlik tatbikatı gerçeğini aratmadı. Olası bir güvenlik tehdidi karşısında hastane personelinin refleksini ölçmek ve eğitmek için gerçekleştirilen tatbikat hikayesi ile aksiyon filmlerini andırdı.



Bomba ihbarı yapıldı

Tatbikata Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önündeki açık alana şüpheli paket bulunduğu ihbarı yapıldı. Telefon polisi arayan bir kişi de alana bomba yerleştirdiği, 1 saat içinde patlayacağını ve birçok insanın öleceğini ihbarında bulundu. Gelişmeler üzerine siyah kod verildi. İl Emniyet Müdürlüğü, İl İtfaiyesi, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden yardım istendi.



Bomba etkisiz hale getirildi, bu kez yangın çıktı

Tatbikat gereği bomba İl Emniyet Müdürlüğünden gelen Bomba İmha Uzmanı bombayı fünye ile başarılı bir şekilde etkisiz hale getirilirken bu kez de hastanede kundaklama sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında hastane bulunan hasta ve yaralılar Sivas Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD il müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Covid19 hastalarının tulumlu özel ekipler tarafından tahliye edildiği görüldü.



Habere gittiler haber oldular

Hiçbir detayın atlanmadığı tatbikatta, tatbikat haberi için hastaneye giden basın çalışanları da bir anda tatbikatın bir parçası olarak buldu. Tatbikat gereği görüntü almak ve bilgi toplamak için ısrarla operasyon sahasına girmek isteyen gazeteciler güvenli sahada tutulmaya çalışıldı. Haber almak için sabırsızlanan gazeteciler tatbikat kapsamında bilgilendirildi.



“Başarılı bir tatbikat oldu”

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, “Bugün burada hastane afet planımız çerçevesinde siyah kod ve kırmızı kod uygulamalarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Allah gerçekleriyle karşılaştırmasın ama böyle durumlarda hazırlıklı olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu nedenle olası acil durum eylemlerinde hastalarımızı hastane dışarısına nasıl tahliye ederiz, hastane dışında nasıl konuşlandırırız ilk müdahalelerini ve tedavilerini nasıl yaparız bunların güzel bir pratiğini gerçekleştirmiş olduk. Bu süreçte de müdahaleleri gerçekleştirirken kurumlar arası iletişimi ve koordinasyonu nasıl gerçekleştireceğimizi de yine gözden geçirmiş olduk. Başarılı bir tatbikat oldu” dedi.

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