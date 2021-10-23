Sivasspor’da, zorlu Adana Demirspor maçı öncesi 3 eksik

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Süper Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Sivasspor ile Adana Demirspor, Süper Lig’in 10. haftasında yarın Sivas’ta birbirlerine rakip olacak. Yiğidolar’da bu zorlu mücadele öncesinde 3 eksik var. Kırmızıbeyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay Adana Demirspor’a karşı forma giyemeyecek.

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