İstinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı



Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yıkılan istinat duvarı park halindeki otomobilde hasara yol açtı.

Ece Mahallesi 4'üncü Sokak´ta park halindeki Niyazi Pektaş'a ait 58 YA 834 plakalı otomobilin bagaj kısmının üzerine istinat duvarı yıkıldı. Otomobilde hasar oluştu. Araç sahibi Pektaş ve çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Aracın kiracısına ait olduğunu belirten Ahmet Koşaroğlu, "Burada daha önce metruk bir ev vardı. O evin enkazı kaldırıldı. Bu duvar da enkazdan kalan kısımdı. Duvarın yıkılmayan kısmı da büyük tehlike oluşturuyor. Burada çocuklar oynuyor. Yetkililer çözüm bulmalı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-10-23 11:23:11



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