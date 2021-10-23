Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır

Süper Lig 20212022 sezonunun 10. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızıbeyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Adana Demirspor yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.