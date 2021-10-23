Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 39 - Mersin Büyükşehir Belediye: 34

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Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 3. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 3934 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 2114 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 5 sayı farkla 3934 kazandı.

Sivas Belediyespor’da Aslınur Çamcı ve Nazlı Tan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 6’ya çıkartarak ligde 3’te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Mersin temsilcisi ise 4 puanla 2. sıraya geriledi.

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