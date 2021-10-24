Sivasspor-Adana Demirspor maçının VAR’ı Mert Güzenge

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DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Mert Güzenge oldu.

Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor’u konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Mert Güzenge oturacak. Güzenge’ye, AVAR olarak Ali Saygın Ögel eşlik edecek.

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