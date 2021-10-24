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TFF 2. Lig’in 9. haftasında deplasmanda Vanspor’u 30 yenen Sivas Belediyespor, ligde 11 maçtır yenilmiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 9. hafta maçında Sivas Belediyespor, konuk olduğu Vanspor’u 30 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı. 2. Lig’de bu sezonki 6. galibiyeti Van karşısında sahasında 30’lık sonuçla alan Sivas Belediyespor, puanını 21’e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde son olarak geçtiğimiz sezon 28 Nisan 2021’de deplasmanda Pendikspor’a 42 yenilen yeşilbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Sivas temsilcisi, son oynanan Van karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkarttı. Sivas Belediyespor, bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Yeşilbeyazlılar ayrıca bu sezon 17 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

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