Sivasspor Anıtı törenle açıldı



Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS,(DHA)-SİVAS'ta Belediye tarafından, Demir Grup Sivasspor için yaptırılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesinde Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerine yapılan Sivasspor Anıtı´nın açılışı Sivasspor-Adana Demirspor maçı öncesinde protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Anıt açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Vefa kelimesini hep söylüyorum, bu şehrin vücut bulmuş hali. İşte biz değerlerimize sahip çıkarsak, değerlerimize değer verirsek toplumda her alanda iyileşim olur. Samimiyetimiz daha da artar. İyilik ve beraberliğimiz daha da güçlü olur. İşte bu anıt ve cadde bütün bunların yansıması. İstanbul´dan bu anıt için misafirler gelmiş. Demek ki konu Sivasspor olunca insanlar binlerce yolu aşabiliyorlar" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Seçim öncesi Sivassporlu taraftarlarımızla bir araya geldiğimizde şehrimizde bir Sivasspor meydanı yapılması isteği olmuştu. Daha sonra bu bölgeye güzel bir Sivasspor meydanı yapalım dedik. Taraftar gruplarımız ve hemşehrilerilerimizle bu bölgeyi Sivasspor meydanı yapma kararı aldık. Sivasspor´umuz ligde bizi başarıyla temsil ediyor. Takımı destekleyeceğiz. Takım başarılı olacak" diye konuştu.

`NİCE KUTLAMALARA´

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, "Özellikle son iki yılda ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Sivasspor´un başarılarını tasvip eden bu anıt, bölgeye ayrı bir güzellik katmıştır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu anıtın altında inşallah nice kutlamalar yapacağız" ifadelerine yer verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açılıştan görüntüler

-Konuşmalar

-Anıtın görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-10-24 16:23:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.