Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında DG Sivasspor, Adana Demirspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Edoğan’ın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10
13. dakikada ceza sahası içerisinde Henrique'nin pasında Kayode'nin şutu üstten auta çıktı.
24. dakikada Vargas'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci kaleci Ali Şaşal topu kontrol etti.
30. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Bilal Gölen xxx
DG Sivasspor: Ali xx, Erdoğan xx, Dimitrios xx, Caner xx, Uğur xx, Cofie xx, Hakan xx, Gradel xx, Kayode xx, Henrique xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Ahmet, Camara, Kerem, Ziya, Özkan, Azubuike, Fredrik, Sefa, Leke
Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay
Adana Demirspor: Ferhat xx, Sevenson xx, Samet xx, Deli xx, Rassoul xx, Stambouli xx, Sinan xx Yunus xx, Bjarnason xx, Vargas xx Balotelli xx
Yedekler: Muric, Sanuç, Kanak, Assombalonga, Belhanda, Akintole, Metehan, Castro, Tarık, Gökhan
Teknik Sorumlu: Vincenzo Montella
Gol: Gradel (dk. 7) (Sivasspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.