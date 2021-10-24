Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 10. haftasında DG Sivasspor, Adana Demirspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Edoğan’ın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 10

13. dakikada ceza sahası içerisinde Henrique'nin pasında Kayode'nin şutu üstten auta çıktı.

24. dakikada Vargas'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci kaleci Ali Şaşal topu kontrol etti.

30. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Balotelli'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Bilal Gölen xxx

DG Sivasspor: Ali xx, Erdoğan xx, Dimitrios xx, Caner xx, Uğur xx, Cofie xx, Hakan xx, Gradel xx, Kayode xx, Henrique xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Ahmet, Camara, Kerem, Ziya, Özkan, Azubuike, Fredrik, Sefa, Leke

Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor: Ferhat xx, Sevenson xx, Samet xx, Deli xx, Rassoul xx, Stambouli xx, Sinan xx Yunus xx, Bjarnason xx, Vargas xx Balotelli xx

Yedekler: Muric, Sanuç, Kanak, Assombalonga, Belhanda, Akintole, Metehan, Castro, Tarık, Gökhan

Teknik Sorumlu: Vincenzo Montella

Gol: Gradel (dk. 7) (Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.