Sivasspor’da Pedro Henrique kırmızı kart gördü!

DG Sivasspor’un futbolcusu Pedro Henrique, Adana Demirspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Henrique, gelecek hafta Altay mücadelesinde forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 10. haftasında 11 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor Adana Demirspor karşılaşmasının 51. dakikasında kırmızıbeyazlıların tecrübeli futbolcusu Pedro Henrique, sarı kart gördü. Maçın 67. dakikasında da rakibine yaptığı faul sonrası hakem Bahattin Şimşek ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı ve Henrique oyun dışı kaldı.
Pedro, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Altay maçında görev alamayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.